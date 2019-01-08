Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero выходит в продажу

На официальном сайте Sharp появилась страничка смартфона Aquos Zero, который был представлен еще в октябре. Теперь новинка доступна для предварительного заказа, а поставки начнутся уже 15 января. Цена смартфона составляет 650 долларов.

Напомним, что новинку оснастили 6,2-дюймовым OLED-дисплеем (производства Sharp) с разрешением 2992:1440 пикселей, соотношением сторон 18,7:9, поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 22,6- Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев на задней панели, корпусом из магниевого сплава и задней панелью из карбона, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумулятором на 3130 мАч, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Масса смартфона равна всего 146 г.