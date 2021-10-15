Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero6 появился в продаже

Компания Sharp дала старт японским продажам смартфона Aquos Zero6, главной особенностью которого стала корпус из магниевого сплава толщиной в 7,9 мм и массой всего в 146 граммов. Цена смартфона составляет 615 долларов.

Новинка также оснащается поддержкой сотовых сетей 5G, 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 240 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, стереофоническими динамиками, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4010 мАч, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а также предустановленной ОС Android 11.