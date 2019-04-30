Очень мощный и дорогой плеер Astell & Kern KANN CUBE за $ 1499

Astell & Kern расширяет линейку цифровых аудиоплееров невероятно мощной новинкой под названием KANN Cube. Он оснащен полностью алюминиевым корпусом, 5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, четырехъядерным процессором и 128 ГБ встроенной памяти, которая расширяется с помощью microSD.

Внутри находятся два ЦАП ESS Sabre ES9038 Pro, используемые в монофонической конфигурации, поэтому каждый ЦАП отвечает за обработку только одного аудиоканала. Поддержка высокого разрешения музыки до 32 бит / 384 кГц PCM и DSD256 (11,2 МГц). В отличие от предшественников с выходной мощностью 7 В, новый KANN Cube через симметричное соединение обладает гораздо более надежной выходной мощностью 12 В. Емкость батареи также выросла до 7400 мАч, из-за чего устройство весит почти полкилограмма.

Поддержка файлов заявлена до PCM 32/384 и DSD256, также предусмотрено декодирование MQA. Плеер работает со всеми основными музыкальными сервисами, включая Tidal, Amazon Music, Spotify, Qobuz и Deezer. Подключение к системе стало проще благодаря наличию 5-контактный выход Mini-XLR для использования с домашними аудиосистемами и активными динамиками. Плеер Kann Cube будет доступен по всему миру с июня за $ 1499.