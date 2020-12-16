Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в продаже

Довольно часто пользователи недовольны аксессуарами и их стоимостью для современных устройств, которые могут стоить слишком уж дорого. Это коснулось и элитного ремешка Oculus Quest 2 Elite Strap, который длительное время выводил пользователей из себя. Дело в том, что за данный аксессуар, без которого шлемом вполне можно пользоваться, пользователям предложили заплатить 49 долларов — за 100 долларов можно купить смартфон, а тут просто кусок ткани. Естественно, стоимость Oculus Quest 2 Elite Strap вызвала негативный отклик у пользователей, а теперь продукт вернули в продажу. Правда, стоит отметить, что стоимость аксессуара не изменилась, так что если вы хотите чуть больше комфорта при использовании шлема, то стоит брать.

Комментарии и отзывы Oculus Quest 2 Elite Strap
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