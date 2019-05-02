Oculus Quest и Oculus Rift S скоро в продаже

Некоторое время назад были официально анонсированы шлемы виртуальной реальности Oculus Quest и Oculus Rift S, которые очень понравились аудитории. Вся их фишка в том, что стоимость шлема почти в три раза ниже, чем у основных конкурентов, плюс к ним не нужно докупать базовые станции и устанавливать их в квартире. Это крайне неудобно и требует дополнительных штативов или креплений в стену. У Oculus Quest и Oculus Rift S все гораздо интереснее, ведь вы можете просто взять устройство, подключить его к источнику сигнала и получить качественную картинку. И уже 21 мая устройства попадут в Россию, так что каждый сможет их себе приобрести за вполне разумные деньги, чтобы погрузиться в мир виртуальной реальности. И это действительно очень круто.