Oculus Quest вернут в продажу

Некоторое время назад случился настоящий бум шлемов виртуальной реальности, который показал, что эти устройства могут пользоваться спросом, если для них будет контент и условия. Теперь один из наиболее популярных шлемов виртуальной реальности Oculus Quest вернулся в продажу и производитель планирует активно продавать свой гаджет, вот тольк продажи начнутся не раньше июня. Дело в том, что не все компоненты продукта готовы, так что отгружать новинку планируют только через месяц, да и то не во всех странах. Будем надеяться, что Oculus Quest попадет и в Россию, дабы пользователи могли приобрести данное устройство и получить море удовольствия от игры в виртуальной реальности. Жаль, что пока что об этом вообще нет никакой информации.