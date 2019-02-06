Появился интересный слух о том, что новый шлем виртуальной реальности Oculus VR избавится от баз для распознавания движений пользователя. Многие не знают, что при покупке шлема виртуальной реальности вам нужно еще установить несколько блоков в своей комнате и настроить их, чтобы система правильно распознавала ваши действия. Естественно, дырявить стены и вешать на них эти блоки не очень хочется, тем более ставить громадные штативы и загораживать половину помещения. Если у разработчиков действительно получится избавиться от данной проблемы, и шлем будет работать в автономном режиме, то можно будет говорить о каком-то комфорте во время вашего использования этого устройства. Пока что это только слух и данных никаких нет.