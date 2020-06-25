Oculus прекращает продажи и производство VR-гарнитуры Oculus Go

Oculus Go была выпущен два года назад, особой популярность VR-гарнитура получила у СМИ. Oculus Go стала основой для новой гарнитуры Oculus Quest, которая сразу же получила популярность во всем мире.

Производитель официально объявил, что продажи Oculus Go завершаться, а производство прекратится. Программные обновления для VR-гарнитуры будут выпускаться до 4 декабря 2020 года, после чего обновлений больше не будет. Владельцы Oculus Go по-прежнему смогут продолжать пользоваться гарнитурой, а также загружать любые приложения доступные в магазине.