Одноплатный ПК Zidoo M6 получил модуль 5G

Команда Zidoo пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью M6, которая совместима с ОС Android 11, Ubuntu 18.04 или Station OS. Новинка характеризуется четырехъядерным чипом Rockchip RK3566 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Arm Mali-G52 2EE GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. OpenCL 2.0, Vulkan 1.1, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, опциональным модемом для сотовых сетей пятого поколения и габаритами 158:95:1,6 мм. Также был представлен неттоп на основе платы, который оснащается корпусом с размерами 166:102,5:32 мм, интерфейсами USB Type-A, RJ45 и HDMI, 3,5-мм разъемом и последовательным портом. Цены и дата начала продаж пока сообщаются.