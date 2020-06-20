Одноплатный компьютер Odroid-H2+ получил процессор Celeron J4115

Компания Hardkernel пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью Odroid-H2+, основанной на аппаратной платформе Intel Gemini Lake Refresh. Новинка характеризуется четырехъядерным процессором Celeron J4115 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, до 32 ГБ оперативной памяти, коннектором M.2 PCIe 2.0 x4, двумя стандартными портами SATA 3.0, флеш-накопителем eMMC, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, поддерживающие разрешение 4096:2160 пикселей и частоту обновления 60 Гц, двумя сетевыми портами 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) на базе чипа RTL8125B, пассивной системой охлаждения и поддержкой ОС Windows 10, Ubuntu 20.04 или другой платформы на ядре Linux. Размеры платы равны 110:110:47 мм. Цена Odroid-H2+ составляет 120 долларов.

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