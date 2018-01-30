Одноплатный компьютер RockPro64 оценен в 60 долларов

Участники проекта Pine64 готовят к старту продаж одноплатные компьютеры серии RockPro64, ориентированные на разработчиков. Пользователи смогут выбрать из нескольких версий. Базовая характеризуется шестиядерным процессором Rockchip RK3399 с графикой ARM Mali-T860MP4 и 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Вторая версия оснащается тем же чипсетом и 4 ГБ ОЗУ. Топовая конфигурация может похвастаться процессором Rockchip RK3399Pro с нейронным модулем NPU и 4 ГБ оперативной памяти.

Предусмотрено два порта USB 2.0, порт USB 3.0, симметричный порт USB 3.0 Type-C, коннектор HDMI 2.0 и слот PCIe x4. Имеется поддержка интерфейсов I2C/SPI/I2S/UARTs/GPIO. Также отметим сетевой контроллер Gigabit Ethernet, флеш-чип eMMC, слот для карты microSD, а также комбинированный модуль с поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, доступный в качестве опции. Габариты платы равны 133:80:19 мм. В качестве операционной системы можно использовать Android или Linux. Цена RockPro64 составит от 60 до 100 долларов в зависимости от конфигурации.