Официальный тизер Xiaomi Mi 9: Battle Angel

Компания Xiaomi выложила официальный тизер Xiaomi Mi 9 с прозрачной задней панелью.

Устройство будет называться Xiaomi Mi 9: Battle Angel и является продуктом партнерства между китайским производителем телефонов и фильмом Alita: Battle Angel. Тизер направляет внимание на чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Xiaomi Mi 9: Battle Angel официально представит флагман вместе со стандартными вариантами Mi 9 в эту среду. Интересно, то что телефон Mi 9: Battle Angel появится раньше, чем фильм Battle Angel, поскольку Alita появится в кинотеатрах Китая в пятницу, 22 февраля.