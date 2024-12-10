Официально: HONOR Tablet V9 готов к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация планшета Tablet V9 состоится 16 декабря в Китае. Аппарат сможет похвастаться ультратонким и легким металлическим корпусом, поддержкой стилуса и функций ИИ.

Напомним, что выпущенная в прошлом году модель предыдущего поколения HONOR Tablet V8 оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020, 11-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и 100% хватом цветовой гаммы P3, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, АКБ ёмкостью 7250 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, стилусом Honor Magic Pencil 3, клавиатурой Honor Magic, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, а также четырьмя динамиками.