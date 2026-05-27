Официально: HONOR WIN Turbo получит экран яркостью 8000 нит

Компания HONOR раскрыла подробности о смартфоне WIN Turbo, официальная презентация которого запланирована на 29 мая. Сообщается, что аппарат оснастят экраном HONOR Oasis, который будет «защищать глаза в течение всего дня». Сам экран характеризуется 6,79-дюймовой матрицей OLED с пиковой яркостью 8000 нит в режиме HDR и частотой регулировки яркости ШИМ 3840 Гц. Ранее сообщалось о наличии аккумулятора Qinghai Lake ёмкостью 10000 мАч, поддержки 80-Вт проводной и 27-Вт беспроводной зарядок, тройной основной камеры с 50-Мп главным модулем, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также черной, белой и светло-белой расцветок корпуса.

