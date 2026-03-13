OnePlus 15T показали на пресс-фото во всех расцветках

Компания OnePlus опубликовала качественные фотографии компактного флагманского смартфона OnePlus 15T, который будет представлен в ближайшее время. Аппарат демонстрируется в белой, зеленой и коричневой расцветках корпуса.

По предварительным данным, смартфон получит корпус массой 194 грамма, 6,3-дюймовый OLED-экран с ультратонкими рамками, частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K, батарею ёмкостью 7500 мАч, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и основную камеру с 50-Мп перископическим модулем LUMO с 3,5-кратным оптическим приближением.