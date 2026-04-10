Флагман HUAWEI Pura 90 Pro показали во всех расцветках

Компания HUAWEI опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, официальный релиз которых запланирован на 20 апреля. Также производитель подтвердил расцветки для каждой модели. Старшая модель выйдет в черном, золотистом, фиолетовом, зеленом и оранжевом цветовых вариантах. Pura 90 Pro получит чёрную, белую, оранжевую и розовую расцветки. Технические параметры новинок пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pura 90 Pro имеет в своем оснащении 6,8-дюймовый OLED-экран с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 точек, ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик, оптика с переменной диафрагмой F1.6-F4.0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (макро-телеобъектив с апертурой F2.1 и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп ( многоспектральная камера), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.