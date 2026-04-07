Смартфоны HMD Crest 2 и HMD Arc 2 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов HMD Crest 2, Crest 2 Pro и Arc 2, которые еще не были представлены официально. Первые две модели оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и предустановленной операционной системой Android 16.

Первая модель получит экран с кадровой частотой 90 Гц и основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Вторая будет отличаться 120-Гц дисплеем и тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Бюджетной модели Arc 2 приписывают наличие 12-нанометрового процессора Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймового IPS-экрана с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, основной камеры на 13 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 10-Вт проводной зарядки и ОС Android 15 Go Edition.