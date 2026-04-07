Смартфоны HMD Crest 2 и HMD Arc 2 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов HMD Crest 2, Crest 2 Pro и Arc 2, которые еще не были представлены официально. Первые две модели оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65 и предустановленной операционной системой Android 16.

Первая модель получит экран с кадровой частотой 90 Гц и основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Вторая будет отличаться 120-Гц дисплеем и тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Бюджетной модели Arc 2 приписывают наличие 12-нанометрового процессора Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймового IPS-экрана с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, основной камеры на 13 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 10-Вт проводной зарядки и ОС Android 15 Go Edition.

Объявлена дата выхода HUAWEI Enjoy 90 Pro Max…
Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз смартфона Enjoy 90 Pro Max состоится в Китае уже 23 марта…
Vivo X300s полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Vivo X300s, который буде…
Realme Neo 8 с АКБ на 8000 мАч оценили в 345 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 8, которая основана на субфлагманской платфо…
Apple представила недорогой iPhone 17E…
Компания Apple представила iPhone 17E — новый смартфон начального уровня. Базовая версия с накопителем 25…
Samsung тестировала батареи на 20000 мАч, но передумала…
В конце 2025 года появилась информация о том, что Samsung начала тестирование гигантского аккумулятора ём…
iPhone 17e должны представить уже 19 февраля…
По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якоб…
Европейскую версию Realme 16 Pro оценили в 420 евро …
Компания Realme представила европейскую версию смартфона Realme 16 Pro, которая немного отличается от ран…
Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете …
Компания Nothing опубликовала новое изображение грядущего смартфона Nothing Phone (4a), который на этот р…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor