Представлен смартфон Vivo T5 Pro 5G с АКБ на 9020 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810. Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 9020 мАч, поддержку 90-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 8,25 мм и массой 213 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранный дактилоскоп, стереодинамики и ОС Android 16 с оболочкой OriginOS 6 «из коробки». Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 320 долларов.