Официально: Honor V40 представят 18 января

Компания Honor объявила о том, что флагманский смартфон Honor V40 будет официально представлен 18 января. Ранее многочисленные источники называли дату 13 января. По предварительным данным, аппарат получит 6,72-дюймовый изогнутый по бокам OLED-дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, стереодинамики, быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт, а также платформу MediaTek Dimensity 1000+, сдвоенную фронтальную камеру с модулями на 32 и 16 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.