Официально: Infinix Hot 60i 5G получит АКБ на 6000 мАч

Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Hot 60i 5G, который будет официально представлен в Индии уже 16 августа. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой обратной проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, матовой тыльной панелью, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем и светодиодной полосой, предустановленной прошивкой XOS 15 на базе операционной системы Android 15 и фирменным помощником AI Assistant с отдельной кнопкой для его активации.