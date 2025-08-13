Официально: Infinix Hot 60i 5G получит АКБ на 6000 мАч

Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Hot 60i 5G, который будет официально представлен в Индии уже 16 августа. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой обратной проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, матовой тыльной панелью, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем и светодиодной полосой, предустановленной прошивкой XOS 15 на базе операционной системы Android 15 и фирменным помощником AI Assistant с отдельной кнопкой для его активации.

Официально: iQOO Z10R готов к выходу …
Компания iQOO официально объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон iQOO Z10R. Точ…
Сверхтонкий смартфон Infinix Hot 60 Pro+ засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Infinix Hot 60 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайш…
Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов…
Вчера Мин-Чи Куо сообщил, что массовое производство складного iPhone начнётся во второй половине 2026 год…
POCO F7 оценили в 40 тысяч рублей …
Дистрибьютор Xiaomi и POCO в России, компания diHouse, дала старт продажам смартфона POCO F7. Новинка оце…
iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2025 го…
Согласно последнему отчёту аналитической компании Counterpoint Research, компании Apple и Samsung снова с…
Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Gen 5…
Qualcomm проведёт своё ежегодное мероприятие Snapdragon Summit уже 23 сентября, и, по слухам, помимо анон…
iPhone 17 получит Face ID под дисплеем…
Вчера известный инсайдер заявил, что iPhone 17, релиз которого ожидается в этом году, получит заметный ап…
Смартфон iQOO Neo 10 выйдет в России…
Компания iQOO объявила, что российский релиз смартфона Neo 10 состоится 29 мая. Изначально новинку предст…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor