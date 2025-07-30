Официально: Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT получит 68-Вт зарядку

Компания Lenovo продолжает раскрывать характеристики планшета Xiaoxin Tablet Pro GT, официальная презентация которого состоится уже 6 августа. Итак, аппарат получит кремниевую батарею с отрицательным электродом ёмкостью 8860 мАч, поддержку 68-Вт быстрой проводной зарядки Super Flash Charge и 11,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3200:2000 точек (формат 3,2K), кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 800 нит, поддержкой Dolby Vision, сертификатами Flicker Free, Low Blue Light и Global Eye Protection 3.0. Ранее было объявлено о наличии 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750, корпуса массой 458 граммов и толщиной 5,99 мм, а также серой, серебристой и розовой расцветок.

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