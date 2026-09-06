Официально: Motorola Edge 70 Neo готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальный релиз смартфона Edge 70 Neo состоится в ближайшее время в Индии. По предварительным данным, аппарат оснастят компактным 6,3-дюймовым экраном, предустановленной операционной системой Android 17, 200-Мп основной камерой, а также тёмно-зелёной, светло-зелёной и голубой расцветками корпуса.

Напомним, что буквально пару дней назад был представлен Motorola Edge 70 Plus с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация и 10-кратный Super Zoom) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H.
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