Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу

Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата презентации не указывается, но, скорее всего, она пройдет в рамках выставки MWC 2024 в конце февраля. Что до технических характеристик, смартфону приписывают поддержку 45-Вт быстрой зарядки, 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7200 с максимальной частотой до 2.8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MP4, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL GN9 формата 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (сверхширик на сенсоре JN1 размера 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм, фронтальную камеру на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10), 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1084 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также черную и белую расцветки.

MediaTek Dimensity 8300 официально представили миру…
Сегодня компания MediaTek официально представила свой новейший процессор Dimensity 8300, самым важным пре…
iPhone 16 получит отдельную кнопку для съёмки фото…
По информации сразу нескольких инсайдеров, компания Apple планирует добавить новую кнопку Capture (Съёмка…
iPhone 16 станет причиной обвала продаж Apple…
Аналитик Минг-Чи Куо, который достаточно часто с высокой точностью предсказывает релиз продукции крупных …
Honor X50 Pro получит батарею на 5800 мАч…
Компания Honor официально объявила, что презентация смартфона Honor X50 Pro пройдет в ближайшее время. Ве…
Так снимает камера Hasselblad в OnePlus 12…
Компания OnePlus опубликовала новую порцию фотографий, сделанных на основную камеру флагманскую смартфона…
Представлен смартфон Honor X50i+…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X50i+, которая выделяется в первую очередь …
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s…
В течение месяца эксплуатировали смартфон vivo Y27s, представленный в конце прошлого года, и сегодня гото…
Так снимает Nubia Z60 Ultra. Фото …
Один из руководителей компании ZTE опубликовал пару фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Nu…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor