Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу

Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата презентации не указывается, но, скорее всего, она пройдет в рамках выставки MWC 2024 в конце февраля. Что до технических характеристик, смартфону приписывают поддержку 45-Вт быстрой зарядки, 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7200 с максимальной частотой до 2.8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MP4, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL GN9 формата 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (сверхширик на сенсоре JN1 размера 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм, фронтальную камеру на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10), 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1084 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также черную и белую расцветки.