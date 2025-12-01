Официально: OPPO A6l готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 9 декабря в Китае будет представлен среднебюджетный смартфон OPPO A6l. Судя по тизеру, аппарат получит расцветку Magnolia White, круглый блок основной камеры с двумя модулями, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что представленный в конце сентября OPPO A6 оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, испарительной камерой Super VC площадью 4300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69, корпусом толщиной 8 мм, 5G-модемом и подэкранным оптическим дактилоскопом.