Официально: OPPO Pad 4 Pro получит топовый процессор

Компания OPPO официально подтвердила скорый релиз флагманского планшета Pad 4 Pro. Точная дата не раскрывается, но предполагается, что презентацию придется подождать до следующего месяца. Также производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite c максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Недавно планшет протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2633 и 7779 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. OPPO Pad 4 Pro также должны оснастить 13,2-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3,4K, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 15.