Официально: OPPO Reno 15 готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 17 ноября в Китае будут представлены среднебюджетные смартфоны Reno 15 и Reno 15 Pro. Судя по опубликованным изображениям, новинки получат плоский дисплей с рамками толщиной 1,15 мм и корпус с высокоглянцевым прозрачным стеклом. Производитель уже начал принимать предзаказы на смартфоны на родном китайском рынке: базовая модель доступна в расцветках Starlight Bow, Aurora Blue и Canele Brown, а также в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старшая модель предлагается в цветах Starlight Bow, Honey Gold и Canele Brown и в тех же версиях памяти, за исключением варианта на 16/256 ГБ.