Официально: OnePlus 12 получит 50-Мп камеру

Компания OnePlus опубликовала параметры основной камеры флагманского смартфона OnePlus 12, официальная презентация которого запланирована на 5 декабря. Итак, главный модуль будет основан на сенсоре Sony LYT-808 разрешением 50 Мп и оптического формата 1/1,4 дюйма. Утверждается, что это лучший датчик изображения после дюймовых решений. Также сообщается о сверхширокоугольном модуле на 48-Мп Sony IMX581 и 64-Мп перископном модуле с трехкратным оптическим зумом на Omnivision O64B. Ранее было объявлено о наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.