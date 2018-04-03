Официально: OnePlus 6 получит Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus опубликовала тизер флагманского смартфона OnePlus 6, который подтверждает главные технические характеристики устройства: топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и впервые для смартфонов OnePlus 256 ГБ встроенной памяти. Как гласит надпись на тизере, именно это «обеспечит вам скорость, которая необходима».

Что до остальных характеристик, то OnePlus 6 прочат 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.