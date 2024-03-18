Официально: OnePlus Ace 3V представят 21 марта

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфона Ace 3V состоится 21 марта в Китае. Производитель также опубликовал несколько тизеров, раскрывающих дизайн грядущей новинки. Ранее было подтверждено наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

По предварительным данным, полученным от сетевых инсайдеров, аппарат также оснастят плоским OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей (формат 1,5K), до 16 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки.