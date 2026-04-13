Официально: OnePlus Ace 6 Ultra готов к выходу

Компания OnePlus объявила о скором релизе смартфона серии OnePlus Ace 6, не назвав конкретной модели. Почти наверняка это будет OnePlus Ace 6 Ultra, поскольку недавно уже были выпущены OnePlus Ace 6 на процессоре Snapdragon 8 Elite и OnePlus Ace 6T на Snapdragon 8 Gen 5. Характеристики производитель не раскрыл, но в слухах речь шла о 6,8-дюймовом экране с частотой обновления 165 Гц и флагманской 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,21 ГГц.

Напомним, что представленный в конце прошлого года OnePlus Ace 6T имеет в своем оснащении 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя и кадровой частотой 165 Гц, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенной основную камеру с модулями на 50 МПп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 8300 мАч, поддержку 100-Вт быстрой зарядки и защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились подробности о смартфонах Xiaomi 17T и 17T Pro, котор…
Представлен смартфон iQOO Z11 с АКБ на 9020 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, главной особенностью которой стала батар…
OPPO Find X10 Pro получит две 200-Мп камеры …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO F…
Смартфон OnePlus Nord CE 6 готов к выходу …
В базе данных индийского регулятора BIS обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord CE 6, который еще …
Смартфон Lava Bold N2 Lite оценили в 80 долларов …
Компания Lava объявила о выпуске ультрабюджетного смартфона Bold N2 Lite, который базируется на 28-наноме…
Флагман iQOO 15 Ultra оценили в 820 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15 Ultra, которая основана на топовой однокри…
Официально: Realme Narzo 100 Lite 5G готов к выходу…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 100 Lite 5G состоится в Индии 14 ап…
Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете …
Компания Nothing опубликовала новое изображение грядущего смартфона Nothing Phone (4a), который на этот р…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
