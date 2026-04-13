Официально: OnePlus Ace 6 Ultra готов к выходу

Компания OnePlus объявила о скором релизе смартфона серии OnePlus Ace 6, не назвав конкретной модели. Почти наверняка это будет OnePlus Ace 6 Ultra, поскольку недавно уже были выпущены OnePlus Ace 6 на процессоре Snapdragon 8 Elite и OnePlus Ace 6T на Snapdragon 8 Gen 5. Характеристики производитель не раскрыл, но в слухах речь шла о 6,8-дюймовом экране с частотой обновления 165 Гц и флагманской 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,21 ГГц.

Напомним, что представленный в конце прошлого года OnePlus Ace 6T имеет в своем оснащении 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя и кадровой частотой 165 Гц, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенной основную камеру с модулями на 50 МПп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 8300 мАч, поддержку 100-Вт быстрой зарядки и защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.