Официально: Realme 14 Pro 5G получит защиту от воды

Компания Realme опубликовала официальные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme 14 Pro 5G, презентация которого состоится в январе вместе с моделью Realme 14 Pro+ 5G. Итак, обе новинки получат тыльную панель, меняющую цвет при температуре ниже 16°C, круглый блок основной камеры с золотистыми вставками, изогнутые экраны с соотношением дисплея к корпусу 93,8%, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Ранее стало известно, что старшую модель оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Adreno 810 и модемом 5G. Толщина корпуса смартфонов не превысит 8 мм.

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