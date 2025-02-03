Официально: Realme C75 выйдет в России

Компания Realme анонсировала российский релиз бюджетного смартфона Realme C75, который был представлен в ноябре прошлого года. Российские продаже стартуют 13 февраля. Цена пока не раскрывается.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio G92 с максимальной частотой до 2 ГГц, 6,72-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом ArmorShell, защитой корпуса от ударов и падений в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды (степень IP69), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой обратной зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0 «из коробки».