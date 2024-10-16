Официально: Realme GT7 Pro готов к выходу

Компания Realme объявила, что презентация ожидаемого смартфона Realme GT7 Pro состоится уже в этом месяце. Точная дата релиза пока не раскрыта. По предварительным данным, аппарат получит OLED-дисплей производства Samsung с разрешением 1,5K, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, углеродно-кремниевую батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт или 120 Вт, корпус толщиной 8,5 мм и тройную основную камеру с 50-Мп главным датчиком изображения и перископическим модулем с 3-кратным оптическим приближением.