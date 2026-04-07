Официально: Realme Narzo 100 Lite 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 100 Lite 5G состоится в Индии 14 апреля. Производитель подтвердил наличие аккумулятора Titan Battery ёмкостью 7000 мАч, поддержки обратной зарядки, 6-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, системы охлаждения с испарительной камерой на 5300 мм², 6,9-дюймового LCD-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, черной и серебристой расцветок, текстурированного покрытия тыльной панели, основной камеры разрешением 13 Мп, защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, технологии ударопрочности корпуса Armorshell и предустановленной прошивки Realme UI 7.0 на базе ОС Android 16.