Официально: Samsung Galaxy M55s получит 50-Мп фронтальную камеру

Компания Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M55s 5G будет представлен в Индии уже 23 сентября. Корейский гигант подтвердил наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, селфи-камеры на 50 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также корпуса толщиной 7,8 мм в черной и зеленой расцветках.

Ранее сообщалось о 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также в сети появились живые фото и официальные рендеры, раскрывающие дизайн грядущей новинки.