Официально: Samsung Galaxy M56 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что официальная презентация смартфона Galaxy M56 5G состоится в Индии 17 апреля. Также корейский производитель подтвердил наличие экрана Super AMOLED+ с уменьшенными рамками, корпуса толщиной 7,2 мм и массой 180 граммов, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 8 Мп, возможности 10-битной HDR записи видео и защитного стекла Gorilla Glass Victus+ не только для защиты дисплея, но и задней панели. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.