Официально: Vivo V50 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в уже в скором времени в Индии состоится презентация смартфона Vivo V50. Судя по тизеру, аппарат оснастят изогнутым экраном и камерой, созданной в сотрудничестве с компанией ZEISS. Ранее сообщалось, что Vivo V50 станет самым тонким смартфоном в своей ценовой категории с батареей ёмкостью 6000 мАч.

Напомним, что модель предыдущего поколения Vivo V40 оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119 градусов), 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 и NFC, предустановленной прошивкой Funtouch OS 14 на основеAndroid 14, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, а также корпусом толщиной 7,58 мм.