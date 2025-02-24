Официально: Xiaomi 15 Ultra готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra пройдет 27 февраля в Китае. Также производитель опубликовал несколько изображений. Отметим черно-серебристый кожаный задник, круглый блок основной камеры с четырьмя модулями и крупный логотип Leica.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие топовой платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, батареи ёмкостью 5410 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, основной камеры с модулями 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры разрешением 32 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.