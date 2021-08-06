Официально: Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку стилуса

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер планшета Xiaomi Mi Pad 5, подтверждающий наличие одной важной функции. Речь идет о поддержке стилуса, который, как предполагается, войдет в комплект поставки.

По предварительным данным, в серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 войдут три модели: одна глобальная (индекс K82) и две китайские (K81A и K81 enuma, он же Mi Pad 5 Pro). Первому прочат платформу Qualcomm Snapdragon 860, тыльную камеру на 12 Мп, поддержку NFC и проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стилуса. Китайский Mi Pad 5 отличается от глобального только более мощным чипсетом Snapdragon 870 и быстрой зарядкой на 67 Вт. Наконец, Mi Pad 5 Pro отличается от стандартной модели 48-Мп камерой и слотом для SIM-карт.