Официально: Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку стилуса

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер планшета Xiaomi Mi Pad 5, подтверждающий наличие одной важной функции. Речь идет о поддержке стилуса, который, как предполагается, войдет в комплект поставки.

По предварительным данным, в серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 войдут три модели: одна глобальная (индекс K82) и две китайские (K81A и K81 enuma, он же Mi Pad 5 Pro). Первому прочат платформу Qualcomm Snapdragon 860, тыльную камеру на 12 Мп, поддержку NFC и проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стилуса. Китайский Mi Pad 5 отличается от глобального только более мощным чипсетом Snapdragon 870 и быстрой зарядкой на 67 Вт. Наконец, Mi Pad 5 Pro отличается от стандартной модели 48-Мп камерой и слотом для SIM-карт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
Huawei MatePad 11 получит флагманский пр...
На конференции по запуску HarmonyOS 2 в начале этого месяца Huawei официально представила MatePad Pro 12....
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получит проц...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro может запуститься уже в этом месяце. Предполагается, что устройство будет осн...
Планшет Chuwi Hipad Pro оценен в 200 дол...
Компания Chuwi объявила о том, что новенький планшет Chuwi Hipad Pro появится в продаже 2 августа по спец...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 13...
Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Yoga Tab 13, которая появится в прода...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 засветился на фо...
В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображены планшеты Xiaomi Mi Pad. Ранее один ...
Huawei представила MatePad Pro 12.6 на 5...
В прошлом месяце Huawei представила свои флагманские планшеты серии MatePad следующего поколения. Серия с...
Samsung Galaxy Tab S7+ Lite получит 15-В...
Сетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S7+ Lite, который ещ...
Планшет Honor Tab X7 представлен официал...
Компания Honor пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Honor Tab X7, которая получила 8-дюймовы...
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor