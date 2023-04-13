Официально: Xiaomi Pad 6 Pro получит Snapdragon 8 Plus Gen 1

Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что планшет Xiaomi Pad 6 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, а Pad 6 Pro – более производительную платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1. Один из тизеров преподносит старшую модель как игровой планшет. Судя по всему, помимо мощной аппаратной основы устройство получит продвинутую систему охлаждения. Что до остальных характеристик, планшету прочат дисплей с разрешением 2,8К и частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 10000 мАч и поддержку 67-Вт проводной зарядки. Официальная презентация Xiaomi Pad 6 Pro состоится уже 18 апреля.