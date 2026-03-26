Официально: часы OPPO Watch X3 Mini готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что 1 апреля в Китае будут представлены умные часы OPPO Watch X3 Mini. На той же презентации состоится релиз смартфонов серии OPPO K15 Pro. Что касается Watch X3 Mini, то они должны стать уменьшенным вариантом модели Watch X3.

Напомним, что OPPO Watch X3 имеют в своем оснащении титановый корпус прочностью до 950 Мпа, 1,5-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, мониторинг уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, качества сна и риска апноэ, оценку риска гипертонии, режим быстрой диагностики, поддержку 100 режимов тренировок, ИИ-тренера, аккумулятор ёмкостью 646 мАч, время автономной работы до 16 дней в энергосберегающем режиме и ОС ColorOS Watch 16.0.
