Официально: iQOO 15 скоро выйдет в России

Компания iQOO официально объявила, что смартфон iQOO 15 в ближайшее время выйдет в России. Точная дата и цена пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в Китае еще в октябре iQOO 15 имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовый дисплей OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменный игровой чип Q3, систему охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископ на Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и , защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. В Поднебесной за новинку просят эквивалент 590 долларов.