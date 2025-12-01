Официально: iQOO 15 скоро выйдет в России

Компания iQOO официально объявила, что смартфон iQOO 15 в ближайшее время выйдет в России. Точная дата и цена пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в Китае еще в октябре iQOO 15 имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,85-дюймовый дисплей OLED Samsung M14 с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, фирменный игровой чип Q3, систему охлаждения с площадью рассеивания тепла 14000 мм², АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископ на Sony IMX882) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и , защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. В Поднебесной за новинку просят эквивалент 590 долларов.
Флагман Red Magic 11 Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Red Magic опубликовала качественные изображения флагманского игрового смартфона Red Magic 11 Pro…
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух вер…
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массов…
Представлен смартфон Vivo Y31 Pro 5G с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой одн…
Apple уже разрабатывает iPhone Air 2…
В последние дни в СМИ активно обсуждают предполагаемое падение спроса на iPhone Air, за исключением Китая…
Samsung Exynos 2600 показал внушительные результаты в бенчма…
Samsung продолжает активно тестировать процессор Exynos 2600, и если предыдущие результаты Geekbench 6 уж…
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
Опубликован первый рендер Motorola Edge 70…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал первое изображение смартфона Motorola Edge 70, который еще…
Субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6 оценили в 365 долларов…
Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6, который основан на прошлогод…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor