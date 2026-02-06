Официально: iQOO 15R получит 50-Мп камеру Sony

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен 24 февраля. Производитель подтвердил наличие 50-Мп тыльной камеры на базе датчика изображения Sony LYT-700 с поддержкой оптической стабилизации (OIS). Вероятно, второй модуль будет представлен сверхширокоугольной оптикой.

Ранее стало известно о батарее ёмкостью 7600 мАч, 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, фирменном графическом чипе Q2 Super Computing Chip, а также двух расцветках корпуса.