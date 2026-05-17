Смартфон Redmi K100 выйдет раньше ожидаемого

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Xiaomi решила перенести выход смартфонов линейки Redmi K100 на более ранний срок. Если изначально выхода новинок ждали в октябре или ноябре этого года, то теперь их релиз состоится в третьем квартале, то есть, в июле-сентябре. Утверждается, что во всем виноват кризис на рынке оперативной памяти. Якобы производитель решил пойти на опережение, чтобы потенциальный покупатель не приобрел себе новый iPhone или смартфоны других китайских компаний.

Ранее сообщалось, что смартфоны линейки сильно подорожают относительно прошлого поколения. Базовая модель в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае эквивалент 585 долларов. Предшественник предлагался за 380 долларов. Предполагается, что смартфон будет базироваться на производительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.