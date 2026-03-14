Infinix GT 50 Pro засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Infinix GT 50 Pro, который еще не был представлен официально. Сообщается о 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8400 Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графикой Mali‑G720 с частотой 1300 МГц, 12 ГБ оперативной памяти, операционной системы Android 16 «из коробки» и дисплее с разрешением 1208:2644 точки.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Infinix GT 30 Pro имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, GT-триггеры на боковой грани, динамическую подсветку, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также селфи-камеру разрешением 13 Мп.
