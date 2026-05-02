Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изображен складной смартфон iPhone Ultra. Отметим форм-фактор книжки с довольно широкой рамкой, 7,7-дюймовым внутренним гибким дисплеем и 5,3-дюймовым внешним экраном, кнопки управления громкости в верхней части и совмещенную с Touch ID кнопку питания на право грани. Предполагается, что пользоваться этим смартфоном одной рукой будет не очень удобно. Ранее сообщалось, что компания Samsung Display запустит производство экранов для iPhone Ultra в июне этого года. Утверждается, что до конца года купертиновцы собираются поставить на рынок 8 миллионов смартфонов.