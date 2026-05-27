Глобальную версию Red Magic 11S Pro оценили в 800 долларов

Компания Red Magic представила глобальную версию смартфона Red Magic 11S Pro, который вышел в Китае пару недель назад. Смартфон появится в продаже 10 июня по цене в 800 и 900 долларов за конфигурации 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка получила жидкостную систему охлаждения с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ), 6,85-дюймовый экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Leading Version с максимальной частотой 4,74 ГГц, фирменным игровым чипом Redcore R4, АКБ ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт, сдвоенную тыльную камеру с 50-Мп главным модулем и подэкранную селфи-камеру на 16 Мп.
