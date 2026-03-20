Официально: OnePlus 15T получит батарею на 7500 мАч

Компания OnePlus раскрыла новые характеристики компактного флагмана OnePlus 15T, который представят уже 24 марта. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7500 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержки обходной зарядки, защиты от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69K, основной камеры с перископическом телеобъективом с 3,5-кратным оптическим и 7-кратным гибридным зумом без потери качества, а также фирменной технологии обработки изображений LUMO. Ранее стало известно о топовой 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 6,32-дюймовом экране, а также белой, коричневой и зеленой расцветках корпуса.