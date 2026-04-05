Realme C100 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 215 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C100 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 900 нит и защитным стеклом Panda MN228, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и обратной зарядок, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом 5G, а также корпусом толщиной 8,88 мм и массой 224 грамма. Цена базовой конфигурации на дебютном рынке Тайланда составляет эквивалент 215 долларов.

