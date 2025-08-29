Официально: ноутбук Motorola Moto Book 60 Pro готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 6 сентября в Индии состоится релиз ноутбука Moto Book 60 Pro. Производитель также раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки и её дизайн. Итак, Moto Book 60 Pro оснастят 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 1100 нит, чипами Intel Core Ultra 5 и Intel Core Ultra 7 H Series, различными функциями искусственного интеллекта, цельнометаллическим корпусом массой 1,39 кг, расцветками Pantone Bronze Green и Wedgewood, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 60 Втч и комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт.